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▲民眾黨主席柯文哲戴電子腳鐐現身。（圖／記者李政龍攝，2024.12.30）

▲民眾黨主席柯文哲遭小草包圍。（圖／記者李政龍攝，2024.12.30）

▲民眾黨主席柯文哲快步步出北院。（圖／記者李政龍攝，2024.12.30）

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，加電子腳鐐、限制出境出海。經過妻子陳佩琪、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4000萬元保釋金。稍早柯文哲已交保，並戴電子腳鐐現身，全程不發一語面帶燦笑步出北院。外頭小草則不斷對著柯文哲喊，「我們一直都在！不用擔心我們！」檢方針對京華城案於上週起訴，台北地方法院昨（29）日重新審理羈押庭，裁定柯文哲交保金從3000萬元拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。陳佩琪今下午1時許抵達台北地院，在民眾黨團總召黃國昌等黨團人員陪同下，領取繳費單，雖後便離開法院前往台灣銀行，繳納具保金額後，領取台支本票，將再回到台北地院辦理柯文哲具保程序。約莫下午近4時許，柯文哲終於交保，並戴上電子腳鐐步出北院，不過由於身穿長褲，只能看出褲管「鼓鼓的」，並未看到電子腳鐐畫面，之後便不發一語面帶燦笑步出北院。外頭小草則不斷對著柯文哲喊，「我們一直都在！不用擔心我們」、「加油加油！阿北加油！」柯文哲離開後，座車還特地繞到愛國西和支持者打招呼。