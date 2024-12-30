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▲池睿恩是《Running Man》新任主持人。（圖／Running Man IG）

全昭旻去年（2023）退出《Running Man》主持，努力朝演員路邁進，新劇《今天也很抱歉》近期開播，今（30）日確定她將為了作品重回《Running Man》宣傳，與「接班人」新任主持池睿恩首次見面，引發期待。《Running Man》是南韓長壽的綜藝節目，開播至今已14年，但主持人歷年替換，繼宋仲基、Gary、李光洙陸續離開後，2017年4月和梁世燦一起以固定成員身分加入的全昭旻，最終也在去年10月跟節目說再見；接班她位置的主持人，則於上週（12／24）定案，由《好搭檔》的演員池睿恩接任。從綜藝咖轉型只當演員的全昭旻，離開《Running Man》1年後「回娘家」，以嘉賓身分和固定班底劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、梁世燦，以及新任主持池睿恩相見歡；前主持人與「接班人」首度碰面的組合消息一出，引發關注。這趟回娘家，其實是全昭旻與崔丹尼爾為了宣傳主演戲劇《今天也很抱歉》造訪宣傳，根據官方說法，全昭旻和崔丹尼爾在《今天也很抱歉》播出期間，商討參加《Running Man》的事宜，雙方迅速調整行程並加入錄製，由於《Running Man》常常帶來各種笑點，因此觀眾對他們的表現與效果，都充滿期待。全昭旻造訪《Running Man》的集數，將於明年1月19日播出。