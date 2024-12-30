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▲趙露思日前被爆出癱坐在輪椅上就醫，如今友人發聲證實她罹患失語症，目前也已經退出新劇拍攝。（圖／趙露思工作室微博）

陸劇女神趙露思近期趕拍新劇《戀人》，沒想到日前網路上卻瘋傳她病重就醫，對此友人魏笑發聲證實趙露思確診「失語症」，更有大陸狗仔爆料她罹患重度憂鬱症，讓粉絲心疼不已，而趙露思目前也已經退出劇組拍攝。對此命理師「中國白龍王」分析趙露思的八字，指出她糟糕的狀態恐怕要到2025年年底才會好轉。趙露思日前拍攝電視劇《戀人》時就多次傳出健康狀況不佳，甚至要吸純氧才能支撐意識。微博上更瘋傳一系列趙露思坐輪椅到醫院的照片、影片，讓粉絲憂心不已。對此趙露思工作室微博回應，稱她為了拍戲付出巨大心力，目前為了健康著想，所有工作已經全面暫停。而好友魏笑則對外證實趙露思確診「失語症」。而命理師「中國白龍王」也透過微博「週易四柱八字算命命理」發文，分析了趙露思的病況，「趙露思八字戊寅癸亥庚申女庚申運，金木剋對頭部方面的健康影響較大，明年地支三刑，」事實上，「中國白龍王」過去就曾精準預言不少藝人，其中像是吳亦凡入獄、大S與汪小菲離婚等等，屢次分析都相當神準。