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民眾黨主席柯文哲昨天下午重開羈押庭時，表示要辭職黨主席，請黃國昌來幫忙，在黨內丟下一顆震撼彈。南投縣黨部主委簡千翔認為，柯文哲欽定接掌黨務的人選後，民眾黨可保持既有能量、避免小草潰散；立法院的8席不分區立委未來如何牽制藍綠，將是民眾黨生存的重要關鍵。柯文哲涉京華城案、政治獻金案，昨天開羈押庭時當庭強調必須辭去黨主席，不然民眾黨無法運作，並指名「讓黃國昌幫忙」，但自己也不能突然就不幹，否則明天小草都去退黨了，需要一個禮拜處理黨務交接。民眾黨南投縣黨部主委簡千翔今（30）日表示，柯文哲必須專心投入司法訴訟，兩案審理出結果還要一段時間，過程中如何穩住民眾黨，讓黨繼續前行，是全體黨職、黨公職人員共同的任務。柯文哲宣布請辭黨主席，並指定由黃國昌幫忙，是先安內後攘外的做法，由柯欽定人選，更是平定黨內動盪不安的最佳方式。他強調政黨本身不能亂、不能散，代理主席黃國昌接手後，黨務持續運作下去，是民眾黨續命的首要目標，預期黨內紛擾會暫告一段落，但並不代表後續沒問題發生，例如明年1月19日的民眾黨中央委員選舉，可能又會有一波動盪。未來如何避免支持者潰散、被藍綠夾殺，都是民眾黨繼續發展下去的重大課題。簡千翔認為，白營在立法院還有關鍵8席的影響力，足以在國會牽制藍綠，也是讓國民黨必須向民眾黨尋求合作的重要資產，8席白委的團結合作，將是民眾黨生存的重要關鍵。