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泰國曼谷有「背包客天堂」之稱的考山路（Khao Shan Road）的一家六層樓飯店「The Ember Hotel」，昨天（29日）驚傳火災意外，造成三名外國人死亡、七人受傷。根據泰國媒體《Khaosod》報導，這起火災於29日晚上9點20分左右，發生在泰國曼谷考山路附近的飯店The Ember Hotel。目擊者稱火災從這家六層樓高酒店的五樓開始蔓延，消防員抵達現場後，在約一小時內迅速控制了火勢，並努力救出房客。曼谷市長查察說，火災發生時飯店內約有40人，許多人透過消防車梯子從飯店大樓的屋頂疏散。當地警方表示，起火的是五樓的511號飯店房，目前還在調查起火原因。事發後一名外籍女子被發現死在五樓的502號房內。另有兩名外籍男子傷勢嚴重，送院後不治。目前當地官員尚未確認他們的身份。受傷的七名傷者則包括兩名泰國籍男子、一名日本籍男子、一對德國男女、一名中籍男子，以及一名外國籍女子。曼谷市長查察表示，消防員到場後迅速把火勢撲滅。他已下令關閉飯店，等待安全檢查。