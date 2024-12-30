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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，柯妻陳佩琪及柯家人今（30）日籌足4000萬元辦理交保，下午4時許座車已經返抵住家樓下，夫妻倆下車後擠過重重記者人牆進入家門，全程對記者提問都未做回應，預計稍晚柯文哲會回新竹探望病重住院的父親。柯文哲今下午3時44分在黨公職及妻子陳佩琪簇擁下辦好交保走出北院，沿途還與苦苦守候的小草們擊掌，搭上白色座車。立院黨團總召黃國昌走在前頭也露出鬆一口氣的表情，一度向媒體鏡頭比讚。柯文哲座車離開北院後，還先繞到愛國西路跟支持者們致意，約莫4時許返抵住家樓下。面對記者追問是否覺得加掛電子腳鐐很羞辱、陳佩琪籌錢辛不辛苦、會不會覺得北檢逼辭黨主席等提問，夫妻倆都未做回應，直接上樓。至於上次交保時陳佩琪有為柯文哲準備火爐，哪隻腳先過還引發媒體議論，這次二度交保返家，柯文哲則沒有在樓下過火爐。