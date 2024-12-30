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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，民眾黨與柯家人今（30）日分頭籌錢，稍早柯文哲已交保，戴電子腳鐐離開北院。民眾黨中央委員江和樹表示，柯文哲想陪伴父親的心，讓法官都哽咽，「我從來沒有看到，那麼軟弱的柯文哲，都是為了他的父親。」江和樹今現身台北地院受訪時表示，柯文哲現在最擔心的是他的爸爸，希望可以回家陪伴罹患淋巴癌的父親，也向法官表明只要能有更多時間陪伴爸爸，願意遵守任何規定，包含佩戴電子腳鐐，「我從來沒有看到，那麼軟弱的柯文哲，都是為了他的父親。」江和樹表示，「我現場聽到，連法官都哽咽了，我覺得人是有良心的，柯文哲是當醫生的人，他清楚爸爸目前的病情」，令人聽了不捨。江和樹接續表示，「這是我們要的政治嗎？我相信再有一次，柯文哲不會參與政治了，要嚇死了」；江認為，大家都是為了台灣政治在打拼，但是人要有良心，「雖然很辛苦，還是要把他（柯文哲）帶出來，因為明天要過年了，我們也希望說，各界可以讓柯文哲，好好地冷靜一下。」