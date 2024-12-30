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農曆春節將至適逢選購伴手禮的時刻，要送的健康又美味，不妨選擇臺南在地的農特產品當作送禮首選，今(28)日臺南市政府農業局一日快閃Mega City 板橋大遠百，於B1綠洲區辦理「臺南400厚禮樹巡迴展」2024臺南秋冬季果品整合行銷活動，推薦大家一起品嚐臺南的在地美味，也讓北部的民眾送禮多了更多選擇。現場不僅邀請到臺南吉祥物「魚頭君」到現場與大家見面，也推廣臺南果品與多元文化的創新料理，邀請越南新住民黎子伊(錢錢)老師現場示範越南涼拌春捲，此次特別將臺南南化區出產的蜜棗融入進料理，並帶領長官貴賓製作出專屬臺南結合多元文化的好滋味，臺南的蜜棗肉質細脆、味甜多汁，有象徵「豐碩」的寓意，適合逢年過節送禮。臺南市長黃偉哲表示，臺南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，不管是新鮮果品、農產加工品或水產，都是非常值得推薦大家來品嚐的美食，並特別邀請Mega City 板橋大遠百的VIP貴賓進行臺南果品品嚐會，選用臺南優質洋香瓜、小番茄以及蜜棗安排品嚐體驗，優質的農產是經得起試吃考驗，透過媒合促進臺南農產高 端消費以增加農民收益，連臺南市長夫人劉育菁老師推廣臺南特色水果農產品也不遺餘力，此外，在遠百週邊提供多家農、漁、畜產品供消費者選購，希望民眾年節送禮將這份健康美味又豐富的伴手禮能送在手裡、溫暖在心裡。臺南市政府農業局代理局長陳仲杰指出，臺南農產豐富，其運用廣泛，品質優質也深受眾多消費者喜愛與青睞，此次特展透過邀請在地農會、農家及商家業者現場展售，積極推廣臺南在地優質農產品，也藉由宣傳活動的曝光，拓展銷售市場，與具通路與資源優勢的遠東百貨合作，將臺南優質又具特色的農特產品推廣出去，且價格經濟實惠，不管年末訪友還是新年送禮都非常適合，臺南冬季多項果品現在正值盛產，各農產品都通過產銷履歷驗證，由產地新鮮直送到北部，歡迎民眾多加選購民眾能透過此次特展提前採購年節禮品，享受在冬季也能感受來自臺南的好品質與熱情。南化區農會 蜜棗3公斤 優惠價500元規格2L(單粒重約110g)新化果菜市場&協字洋香瓜 哈密瓜禮盒 售價699元吳家虱目魚 招牌虱目魚丸(600g) 優惠價220元/包 特價600元/3包