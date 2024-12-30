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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，柯妻陳佩琪及柯家人今（30）日籌足4000萬元辦理交保，柯文哲戴電子腳鐐離開北院；律師李怡貞表示，如果是她的話，就會上配偶繼續關，除非平常有好好安太座。李怡貞在臉書發文表示，「如果交保金7000萬，我是會讓我配偶繼續關的，更能證明沒有貪。但如果平時他有安太座，拿到的錢都有在交代在分的，我還是會很有良心的幫他交保的呀，現實題就是有錢交保，沒錢，啪，沒有了啊。」李怡貞接續在留言區補充道，「電子腳鐐等於追蹤定位捏，不如在牢裡不要來家裡煩」；網友們也紛紛留言表示，「花錢還不一定能證明是清白的，在裡面作息又正常！就先待著吧…」、「這是一個比賽誰比較快拿出錢的比賽嗎？好誇張～果然真的很有錢啊！」、「夫妻間沒有秘密」、「安拉，有人幫忙湊」、「佩琪領錢笑的好開心！這樣就是有錢啊～」