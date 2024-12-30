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馬來西亞的穆斯林在婚後不得外遇，即便是鰥夫也不能跟女子幽會。一名42歲男子，因多次與異性私下接觸，被控觸犯伊斯蘭教法的「幽會罪」，慘遭鞭刑，他呈站立姿勢被狠狠鞭打背部6下，現場擠進上百名眾圍觀，這也是馬來西亞首次公開鞭刑。綜合《東方日報》和《星洲網》報導，阿芬迪的五個孩子年齡介於16至21歲。他去年7月首次因幽會被定罪，被罰款2,700令吉（約新台幣2萬元）。今年1月25日凌晨1點10分至2點15分，阿芬迪第二次與人幽會，在一間空置的三層樓裝修大樓內與一名30多歲的女子幽會，被判處四下鞭刑及罰款3000令吉（約新台幣2萬1千元）。第三次幽會發生在6月16日凌晨1點40分，他與一名52歲的女子幽會，被判處六下公開鞭刑及罰款4000令吉（約新台幣3萬元）。本月27日當天，阿旺在當地一處清真寺接受公開鞭刑6下，他身穿橘色囚服、戴著口罩和手銬，從監獄被押往清真寺行刑。醫師確認其身體狀況良好後，他以站立姿勢、背對著民眾，被狠狠鞭打背部6下，過程僅2分鐘。這起案件是馬國近年罕見公開實施伊斯蘭法，引發關注，但該國多個團體呼籲政府重新審視這項法律，以確保法律符合比例原則並尊重人類尊嚴。