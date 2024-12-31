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▲中職台鋼雄鷹洪一中總教練，過去在球場比較嚴肅，但近年變的和藹可親。（圖／林柏年攝）

▲在上《野球名人房》節目時，王溢正說，如今的洪總是私底下和球場都一樣，變得非常溫和、和藹可親，跟以前很不一樣。（圖／台鋼提供）

台鋼雄鷹一軍首季，戰績為49勝1和70敗聯盟墊底，球隊有很多要進步之處。台鋼主帥洪一中過往戰功彪炳，這次重回中職一軍戰場，不少人認為洪總帶兵方式和整個人的氛圍和過往有很大的差別。事實上，去年在上《野球名人房》節目時，子弟兵王溢正也認為洪一中變很多，至於為什麼？洪總也解釋原因。「我後來發現真的有改變，（洪總）老了以前真的很嚴肅，現在是真的沒有那麼嚴肅。」在上《野球名人房》節目時，王溢正說，如今的洪總是私底下和球場都一樣，變得非常溫和、和藹可親，跟以前很不一樣。「那時候不是嚴肅，是非常非常嚴肅！」在被主持人黃忠義追問此問題時，王溢正笑著如此表示。他透露以前的洪一中並不喜歡集合球隊，除非不斷連敗才會叫來大家講話，但通常你在場上表現不好，下來就會被罵了。而坐在一旁的洪總，談到這些年心態的轉變、執教方式的差異，直言這就是年紀增長後會有的變化，「我也在學習，相由心生，（會嚴肅）是壓力造成的。」洪一中也舉自己在帶Lamigo時為例，坦言那時工作壓力非常大，「因為我有一個家庭，我需要這一份工作、我必須要有那個成績，在那個當下我必須要施加很多壓力給選手。」但如今自己壓力已沒有那麼大了，3個女兒都在工作了，純粹就是幫助台鋼選手成長，而不是需要繳出工作的成績來，心態已不一樣。王溢正透露當初知道被交易到台鋼，他立刻就跑來問洪總給自己的功課是什麼，具體清楚地明白對方對自己的要求，也親身感受到兩支球隊的不同。「洪總還會自己下去指導，下去投球給他們打，我說：『洪總怎麼會？』因為成熟的球隊不需要洪總（做這些），他只要在下面盯著看就好了，而現在在這裡是他要親力親為，必須一個一個指導。」