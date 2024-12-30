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臺北地方法院昨（29）日再開羈押庭，民眾黨主席柯文哲於庭上稱秘書橘子就是個愛玩的小孩，不敢回來。立委洪健益今上節目斷言橘子可能有特定人士在照顧，或是有另一國身份，要不然就是大家最不願意看到的她已從世間蒸發。柯文哲昨出庭表示，橘子被新聞寫成地下黨主席，怎麼可能敢回臺灣？橘子現年約37歲，昨天仍被柯文哲稱為是「愛玩的小孩，一年去日本10幾次」。民進黨立委洪健益今上狠狠抖內幕指出，查不到橘子的消費記錄，可能有因為橘子有特定人士在照顧，或者是用冷錢包、虛擬貨幣等換了大筆現金。第二種可能性為她有另一國的身份，最後就是她可能已經「阿彌陀佛」，從世間蒸發。洪健益最後更稱，直到現在柯文哲對橘子的下落一問三不知，還說她是愛玩的小孩，如果橘子已經世間蒸發，那柯文哲會最開心，他說：「因為柯文哲要選擇對自己最有利的攻防戰術，等到他出來，就算有罪也要打到最低。」