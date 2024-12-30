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桃園市前市長鄭文燦因涉貪遭起訴，民眾黨立委黃國昌則稱，起訴書上提及鄭文燦台北住處遭搜索查扣678萬5000元，狠酸原來當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金，真的是「新臺幣淹腳目」！而柯文哲妻子陳佩琪今（30）日籌保證金赴銀行領出3000萬元，讓牙醫史書華狠酸打臉臉黃國昌。鄭文燦因涉貪遭起訴求刑12年，起訴書上提及鄭文燦台北住處遭搜索查扣678萬5000元，讓黃國昌在社群平台上發文稱令人「肅然起敬」，原來當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金，真的是「新臺幣淹腳目」！而柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，北院分別裁定為3000萬元與7000萬元交保，先是黃國昌無息借出3000萬元；而今日上午則是陳佩琪赴銀行領出3000萬元，讓史書華狠酸打臉過去黃國昌，更提醒小草們，「醒醒啊，那些可能都是你們的」。