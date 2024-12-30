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▲小將李柏漢表現精彩。（圖／ Habawaba提供）

台灣水球小將再次在國際舞台上大放異彩，於2024 Habawaba 國際水球賽中，以優異的表現勇奪U13組銅牌。本屆台灣代表隊由一群才華洋溢的小將組成，其中五位年僅U11的選手，勇敢跨組參加U13賽事。此外，全隊的核心成員李柏辰與李柏漢兄弟檔也在多場關鍵比賽中有出色表現。他們以穩定的技術和高度默契，成功帶領球隊挺過一次次困難時刻。特別是在季軍戰中，兄弟倆聯手奉獻了多次精彩攻防，成為團隊的穩定柱石，也為台灣水球贏得了國際讚譽。台灣代表隊在小組賽中一路過關斬將，表現亮眼。儘管在準決賽中不敵實力強勁的對手，全隊仍不氣餒，迅速調整心態，於季軍戰中展現出強大的抗壓能力與團結精神，最終以出色表現奪下銅牌。這枚銅牌不僅是台灣隊的榮耀，更向世界宣告了台灣水球的潛力與未來！此次中華小將的佳績，不僅是對選手們努力的肯定，也為台灣水球未來的進步奠定了基石。