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台北地院昨（29）日下午開更裁庭。檢方在庭上證實，民眾黨主席柯文哲在自己使用的手機輸入「羅廷瑋」，且這支名手機申辦人就是「橘子」許芷瑜，顯見在逃的許芷瑜是全案的關鍵人物，柯文哲今以7000萬元交保，戴電子腳鐐離開北院；政治評論員吳靜怡表示，「柯文哲寧願當俗辣，也不願意叫橘子回台灣。」吳靜怡今日在臉書發文表示，「柯文哲稱橘子只是「愛玩小妹妹」，那柯文哲豈不就是那『愛錢大哥哥』？！」柯文哲確定7000萬交保，創下台灣政治人物史上最高金額，並戴上柯文哲一直強調不想戴的電子腳鐐，「恭喜柯文哲假老二扳回第一，陳佩琪如願成為『第一夫人』」。吳靜怡指出，柯文哲的十八位金主，無論經手人是誰，大部分處理收支的就是許芷瑜（又稱「橘子」），柯文哲卻把協助他處理金流的重要中間人稱為「愛玩小妹妹」企圖淡化其角色，「為什麼整個民眾黨一路都配合，是不是柯文哲羈押前就是要求橘子離開台灣、下令橘子不要回台灣？」吳靜怡質疑，「柯文哲和愛玩小妹妹為何需要用手機『羅廷偉』來角色扮演？」許芷瑜辦了新門號給柯文哲，通訊軟體名稱就叫做「羅廷瑋」，柯文哲於八月十四日檢調進入民眾黨部及木可所在的台玻大樓搜索後，於八月十五日柯文哲與鄭深元律師聯繫，通訊軟體名稱即是「羅廷暐」，與之前藍委徐巧芯爆料柯文哲有兩支手機門號說法完全一致，「沒想到，柯文哲藍白分裂後，想跟盧秀燕聯繫，還真的幹出這麼奸巧的詐欺小手段。」吳靜怡指出，柯文哲傳給李文宗訊息包含「如果初期未募到錢，可叫『橘子』先存一些進去，以供作業」、「我叫『橘子』交給你了，算是協會的，相關費用那個支出」，檢方判斷李文宗與許芷瑜皆是柯文哲大帳房，而許芷瑜還外掛了搬運錢財功能，而許芷瑜10月出境後至今未歸，信用卡、金融帳戶無消費紀錄，檢方認為在外有大筆資金可生活，海外有相關的犯罪所得，「許芷瑜不是普通的橘子，更是兼具存款、提款機的功能！任由柯文哲操控。」吳靜怡狠酸，「柯文哲寧願當俗辣，也不願意叫橘子回台灣。柯文哲本身就是俗辣逼，第一時間就跟聽從自己辦事的老同學李文宗切割，面對檢調卻說『寧可死在裡面也不當俗辣』，如果柯文哲不是俗仔，幹嘛不叫橘子回來。」吳靜怡怒轟，「柯文哲利用柯爸爸『老父快不行』當悲情牌，可是柯文哲子女全部都在海外，怎麼就沒一個人回來見見阿公呢？朕，不在家，就在交保的路上。」