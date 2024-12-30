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味全龍在休賽季積極補強，先後簽下朱育賢與陳子豪兩位自由球員。樂天桃猿已選擇從保護名單外挑選投手呂詠臻作為補償，而中信兄弟的補償方案是否另有「特殊解」成為外界關注焦點。依照中職規定，中信兄弟球團須於明年1月2日前確定補償方案，目前尚未公布最終決定。根據規定，陳子豪季後行使自由球員權利，並以10年1.3億元的高額合約加盟味全龍。龍隊已提交25人保護名單，中信兄弟可選擇全額補償900萬元，或「錢＋人」方案（540萬元加一名球員）。目前中信兄弟球團內部正在評估多種方案，其中包括選擇補償球員後再透過交易補強投手戰力的可能性。有消息指出，兄弟已與多支球隊接洽討論相關細節，若達成交易協議，將寫下中職首例。若中信兄弟決定採取補償球員後再進行交易，必須在1月2日補償方案截止日前談妥所有細節，因此，最終答案可能會在截止日前才明朗。