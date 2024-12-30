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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，交保金額創政界要角新高，遭支持者小草質疑國家是想趁機大撈一筆；對此，「巴毛律師」陳宇安表示，交保金不是罰金，只要按時出庭，案件定讞後就會退還，還有利息可領，讓網友不住直呼「賺爛了賺爛了」。陳宇安今（30）日在粉絲團發文表示，律師來法普了」，首先，交保金提高成7000萬，就是本來的3000萬，再補4000萬，不是多加7000萬變一億。陳宇安接續表示，「交保金不是罰金，只是避免你逃亡的擔保金 只要以後每次開庭乖乖出席，到案件定讞，交保金就會退還，而且還有利息可以拿喔！」陳宇安指出，根據刑事保證金存管計息及發還作業辦法，「代庫銀行應自刑事保證金存入刑事保證金專戶次日起，至實際兌付日止，按活期存款計息方式及臺灣銀行活期存款牌告利率計算利息。」網友們紛紛在貼文下方留言表示，「賺爛了賺爛了」、「真的是天大的司法笑話」、「利息賺起來」、「國蔥還衝第一個，活存利率這麼差～」、「感謝法普，原來是個活存概念」。