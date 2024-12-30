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民眾黨主席柯文哲今（30）日下午才獲保釋，帶著電子腳鐐剛離開台北地院，80分鐘後，台北地檢署表示，收到法院裁定書，將依法提出抗告，這也是北檢針對柯文哲等人交保，第二度提出不服裁定抗告；前立委郭正亮表示，北檢二度抗告成功的機率不高，然而這舉動會引起政治風暴。郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》，針對謝長廷謝長廷在臉書發文稱柯文哲的起訴書「收賄證據薄弱」一事表示，謝本來就支持柯文哲，此舉並不意外，謝以此來爭取民眾黨、大法官的好感，但也一定會引起內部的一些爭議和風暴；如今柯文哲交保金已經到7000萬，也承諾戴電子腳鐐、辭黨主席，如果北檢再次抗告到高院，一定要亮牌，要拿出「橘子」的事證，「不然怎麼說服高院？」郭正亮認為，柯文哲提議辭黨主席、帶電子腳鐐，就已經是回應了高院的質疑了，柯文哲逃亡的機率是零，誰不認識柯文哲？電子腳鐐如果被破壞，檢方會第一時間知道，聽說連洗澡都拿不下來，夏天出門還會尷尬；北檢如果再次抗告，高院可能會覺得柯文哲已經做到這樣，還在懷疑什麼？所以北檢要抗告成功的機率真的不高。郭正亮強調，謝長廷已經寫臉書的情況下，北檢如果二度抗告，「我認為一定會有政治風暴！民眾黨的人一定受不了，會激出政治事端」，至少黃國昌大概會把司法院和北檢預算刪除，人民也會覺得北檢搞到這種地步，非常不堪，若擔心橘子與柯文哲串供，北檢也有能力全方位監控，以此構成再抗告的理由，「真的會變成政治事件」。