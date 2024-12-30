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▲交通部觀光署彙整5個國家風景區2024-2025年跨年或迎曙光活動資訊。（圖／交通部）

2024年進入最後倒數，交通部觀光署特別彙整國內五大國家風景區跨年或迎曙光活動資訊，邀請大家來一趟送舊迎新之旅，開啟嶄新的2025年！◼︎ 阿里山太平雲梯的「賞太平2024一抹紅霞」可遠眺嘉義及臺灣海峽觀賞2024年最後一抹紅霞；還有2025年首日「阿里山日出印象音樂會」，以玉山山脈及日出雲海為背景，在美景和悠揚美聲下迎來元旦第一道晨曦。◼︎ 參山管理處轄下梨山及谷關的「2024臺中市和平區梨山暨谷關泰雅原風歲末迎新觀光推廣活動」欣賞原民好聲音；隔天則有梨山的「高海拔升旗典禮」。◼︎ 「2025日月潭跨年晚會」從夜晚一路high歌，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火；元旦當天則有日月潭周邊的「2025金龍山迎曙光-蛇來運轉富貴來」活動，欣賞壯麗的日出。◼︎ 大鵬灣國際休閒特區「2025 舞動東港幸福飛揚跨年活動」可欣賞精彩的480秒高空煙火秀，一起倒數歡送2024年。◼︎ 馬祖管理處舉辦「2025元旦迎晨曦暨升旗健行活動」在馬祖第一高峰-壁山迎接晨曦，以獨特的方式迎接新年的到來，祈求一整年都好運！