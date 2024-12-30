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道奇本季世界大賽順利以4比1解決洋基，捧起相隔4年的世界冠軍金盃。除大谷翔平、Mookie Betts與Freddie Freeman等一眾球星外，陣中牛棚大將Alex Vesia於第二戰傷癒歸隊為球隊守下勝利，同樣功不可沒，近日他受訪時透露，明年會將一顆「秘密武器」球種加入到配球中。Vesia自2021年轉戰道奇後，便成為勝利組牛棚人選之一，4年間為球隊出賽227場，僅在2023年面臨低潮，其餘每季防禦率皆低於2.25，並至少為球隊吃下40局，本季Vesia還投出生涯代表作，出賽67場主投66.1局中，繳出5勝4敗防禦率1.76成績，附帶驚人的87次三振。作為牛棚左投，Vesia生涯K/9值高達12.1，過去球種武器庫以直球與滑球搭配為主，近日被問到休賽季規劃時，Vesia表示：「我要優化自己的變速球，而且我很樂意這麼做。」「我過去投變速球時，會把大拇指藏在球下面，但是我發現那些變速球很好的投手，他們的大拇指會環繞著球。」Vesia在本季曾嘗試把變速球加入到配球中，但實驗並未獲得成效，根據數據顯示，他最終只在2024年投了57顆變速球。Vesia進一步解釋原因，「我知道你們會覺得，速球與滑球搭配便已足夠，但我很樂意多投變速球，有時候我們需要在配球上做出一些改變。」以棒球傳統觀念來說，左投更多會在應對右打者時選擇投變速球，但Vesia本季面對右打者多達133個打數，被打擊率僅1成50，左打者則為1成44，從數據上看，Vesia目前並沒有苦於應對不同方向打者的問題，或許他只是在追求極致的道路上努力而已。