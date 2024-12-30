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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，27日凌晨以3000萬交保，中午由民眾黨立法院黨團總召黃國昌的太太高翔擔任具保人辦保，昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，柯妻陳佩琪今（30）日早10時30分許出家門前往第一銀行，截至中午已領出3000萬元，緊急送到位於台玻大樓的民眾黨中央黨部；對此，資深媒體人陳銹晶表示，既然今天陳佩琪本人可以領出三千萬現金，為何第一時間要民眾黨立委黃國昌的妻子提那三千萬現金去具保？陳銹晶在政論節目《政治讀心術》中表示，她覺得比較弔詭的是，既然今天陳佩琪本人可以領出三千萬現金，為何第一時間要民眾黨立委黃國昌的妻子提那三千萬現金去具保？「以往都是家人交保，不是女兒，就是太太或是弟弟有沒有！今天竟然是黃國昌的老婆提現金來，啊不是說妳陳佩琪沒有欸！」陳銹晶猜測，可能黃國昌早就跟律師研議好交保的大概金額，並且跟他家裡將現金準備好了，沒想到比陳佩琪搶先一步，「在外面咆哮啊哭啊嗆警察，都已經演全套了，這個就要演完。」