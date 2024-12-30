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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，27日凌晨以3000萬交保，中午由民眾黨立法院黨團總召黃國昌的太太高翔擔任具保人辦保，昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，民眾黨與柯、家人今（30）日籌足4000萬元辦理交保，柯文哲戴電子腳鐐離開北院；對此，資深媒體人陳銹晶表示，黃國昌戲做太滿，影帝救皇帝，有可能成為「年羹堯」。陳銹晶在政論節目《政治讀心術》中表示，民眾黨從頭到尾都是一人政黨，都是柯文哲一個人說了算，即便黃國昌很想要搶黨主席的位置，但是當柯文哲人在外面就算不能下指示，也能繼續當精神領袖，並找一個適合當傀儡的人，很顯然黃國昌並不是這個人選。陳銹晶指出，黃國昌今天做到這麼極致，很多人說是影帝救皇帝，「 會不會黃國昌其實會變成，真正的『年羹堯』？」；陳認為，黃國昌想要黨主席的心態太明顯了，而且跟蔡壁如不一樣，並沒有獲得皇上「不賜死」的保證， 「今天黃國昌做到這樣，柯文哲全部都看在眼裡，他一定知道你想幹嘛，說真的，他那麼聰明，所以黃國昌會不會是下一個年羹堯，我們就等著看。」