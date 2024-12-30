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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，民眾黨與柯、家人今（30）日籌足4000萬元辦理交保，柯文哲戴電子腳鐐，全程不發一語面帶燦笑步出北院，外頭小草則不斷對著柯文哲喊，「我們一直都在！不用擔心我們！」；對此，資深媒體人示警，這麼多小草聲援柯文哲，「越是打不死，越是獲得年輕人支持，民進黨傾黨國之力，沒把你追殺完不行咧！」今日約莫下午近4時，柯文哲終於交保，並戴上電子腳鐐步出北院，不發一語面帶燦笑步出北院，外頭小草則不斷對著柯文哲喊，「我們一直都在！不用擔心我們」、「加油加油！阿北加油！」，甚至還與柯文哲擊掌。資深媒體人陳揮文今日在廣播節目《飛碟晚餐》表示，不是說不能幫柯文哲加油，「你把北檢當星光大道，民進黨會割喉割到斷！因為斬草不除根，春風吹又生」，民進黨看到這麼多人相挺，打不死的蟑螂，不處理不行。陳揮文示警小草，「你們越是這樣，賴清德跟民進黨看到，沒把他捏死不行的。柯文哲越是打不死，越是獲得年輕人支持，民進黨傾黨國之力沒把你追殺完不行咧！因為沒把你打死，若跟川普一樣捲土重來呢？如果塑造成政治受難者，被羅織栽贓，真的有人信啊！」