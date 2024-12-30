我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府因應萊豬進口來台，制定自治條例抗衡，遭行政院函告規定屬無效，分別就2個自治條例提起行政訴訟；最高行政法院今同時宣判，《台中市食品安全衛生管理自治條例》敗訴、《台中市學校午餐自治條例》勝訴，2案均定讞。台中市政府獲悉後強調，這是法院對地方自治的肯定，中市府捍衛學童食安絕不妥協，未來絕不讓含有瘦肉精的肉品進入校園。政府自2021年元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美國豬肉進口，行政院於2020年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出規定，原訂者函告無效。行政院同時發函告知台中市政府，《台中市食品安全衛生管理自治條例》部分條文牴觸《食品安全衛生管理法》或《動物用藥殘留標準》相關規定，應屬無效。此外，台中市的《台中市學校午餐自治條例》也規定「不得檢出乙型受體素」、「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」，也遭行政院函告無效。中市府不服，就這2件自治條例提起行政訴訟，但多次敗訴。中市府一再上訴，最高行政法院審理《台中市食品安全衛生管理自治條例》後，今（30）日認定原審以台中市政府名義提起本件撤銷訴訟，屬當事人不適格而為駁回（亦即當事人應為通過自治條例的民意機關），結論並無不合，仍應予維持。上訴駁回，台中市政府敗訴定讞。另台北、台南市、台中市、嘉義市、桃園市等5議會，質疑行政院2010年函示萊劑一事侵害地方自治權，聲請釋憲一事。憲法法庭判決，行政院函示未逾越憲法賦予中央監督地方自治的權限，且進口肉品及其產品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，均合憲。至於《台中市學校午餐自治條例》，最高行審理後認定，現行學校午餐業務法源主要依據為《學校衛生法》，依《學校衛生法》第23條第3項規定立法意旨，明定學校供應膳食，應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，因此地方自治團體在不牴觸中央法規範圍內，訂定自治條例要求學校提供午餐「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」，合乎《學校衛生法》的立法意旨，未違反中央法令，因此改判廢棄原判決，撤銷行政院原處分，全案確定。對於《台中市學校午餐自治條例》在最高行政法院逆轉勝，台中市政府強調捍衛學童食安絕不妥協。教育局表示，台中率全國之先，於2020年底要求全市學校修改午餐契約，明定學童營養午餐只能使用國產在地生鮮肉品及其相關產製品，不得使用進口肉品，是全國最嚴格的學校午餐契約罰則。隔年修正《台中市學校午餐自治條例》，禁止萊豬進校園，捍衛全市校園食的健康，今天最高行政法院判決逆轉勝，是對市府的肯定，也彰顯地方自治精神。市府將在收到判決後，由法制局進一步研擬及確認台中市學生午餐的政策規劃及法令制定。食安處表示，為維護市民權益及食品安全，市府持續查驗市售肉品，2024年共查驗13,948件、動員8,002人次，其中31件牛肉檢出微量萊劑，符合中央規定。所有查驗結果皆公布在「臺中市重大食安議題專區／萊劑肉品專區」，民眾可隨時上網瞭解，市府亦將持續查驗為民眾把關。