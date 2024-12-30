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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，對此民眾黨定調是政治追殺，黃國昌更砲轟賴清德是「徹頭徹尾要滅黨！」綠委王定宇質疑，難道柯文哲跟沈慶京見面17次，是賴安排的？硬碟輸入「1500小沈」是賴輸入的？朱亞虎是賴介紹給柯認識的？甚至告發的國民黨議員鍾小平、游淑慧，都是賴清德派來的？對於柯文哲案民眾黨全黨定調是政治追殺，黃國昌更稱此案從一開始就不是針對柯文哲個人，砲轟是「徹頭徹尾就是賴清德要消滅民眾黨的陰謀」。王定宇則質疑，所以柯文哲跟沈慶京見面17次，是賴清德安排的？柯文哲收沈慶京人頭捐款210萬元感謝560％容積率，是賴清德逼的？硬碟資料裡輸入「1500小沈」，是賴清德輸入的？或是朱亞虎全盤托出成為污點證人，是賴介紹給柯、沈認識的？去地檢署告發的國民黨議員鍾小平、游淑慧，是賴清德派的？