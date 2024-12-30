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▲前起亞虎啦啦隊女神李珠珢，在來台友誼應援後爆紅，收穫大票粉絲。（圖／IG my._.chuuu）

▲權熙媛以清純的外表、白皙的皮膚，被韓網認定為是新一代的啦啦隊女王。（圖／IG hie0w）

▲權熙媛目前效力於女籃牙山友利銀行「友利WON」和女排GS Caltex Seoul Kixx。（圖／IG hie0w）

不管是職業棒球或是職業籃球，只要是有關體育的賽事，就絕對少不了啦啦隊在一旁熱血應援，尤其南韓的啦啦隊成員們更是許多粉絲心中的女神，對此，南韓網路論壇展開了一場「啦啦隊女王」的票選活動，沒想到呼聲最高的「三振舞女神」李珠珢僅排名第2，而以壓倒性票數勇奪第1名的怪物新人名叫「權熙媛」（音譯，권희원）不僅顏值到位，年紀還只有20歲，相當年輕。韓國論壇《Dctrend》日前舉辦了一場「啦啦隊女王」票選活動，投票時間為期1週，而今年爆紅的李珠珢被視為是冠軍候選人，沒想到最終結果出爐，李珠珢以1805票的好成績竟只名列第2，而選擇來台發展的台鋼「Wing Stars」啦啦隊成員安芝儇則拿下1015票、味全「小龍女」李多慧票數更少，只有582票，而安芝儇和李多慧也分別霸佔了排行榜的第4名、第5名。而萬眾矚目的第1名則由今年才剛出道的權熙媛以2693票的超強成績拿下，另外第3名則是韓職NC恐龍啦啦隊女神金裕娜（김유나），票數1157票，和第4名的安芝儇差距非常小。而權熙媛的討論度也在排名出爐後迅速飆升，高顏值讓不少李珠珢的粉絲紛紛「跳槽」，轉而愛上這名怪物新人。事實上，20歲的權熙媛今年才出道，目前效力於女籃牙山友利銀行「友利WON」和女排GS Caltex Seoul Kixx的啦啦隊，是業界的怪物新人，近期才剛開通IG，粉絲人數就突破35萬人，非常有潛力成為新生代啦啦隊女神。而權熙媛的長相曝光，也讓台灣粉絲也紛紛淪陷，直言：「這個是誰，很漂亮耶，那個阿珠我們不要了」、「這位近期真的好多人拍」、「不意外，近期的大物新人，加上李珠珢最近都沒活動，人氣就會轉移到別人身上。」不過仍有死忠粉絲願意繼續支持李珠珢：「珠珠寶貝人氣再怎麼掉，還是頂啦！」