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律師出身的總統府資政謝長廷日前發文認為北檢起訴柯文哲，指「收賄證據確實薄弱了點」，此番話與黨內意見相左引發熱議。對此謝長廷今（30）日晚間再發文說，聽說自己貼文被罵翻了，並提及，過去曾替宋七力、陳進興太太辯護，每次都頂著漫罵，而自己一貫信念就是，起訴必須有明確的證據，強調並未替柯辯護，僅說起訴書「証據薄弱」，因此批評他的人應該証明「證據很堅強」才符合𨗴輯，而不是漫罵他替壞人開脫，「這是莫須有的抹黑」。謝長廷說，自己昨天的貼文，聴說被罵翻了，但對於類似漫罵並不陌生，為了維護基本人權，過去曾多次為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護，例如40多年前的美麗島事件；例如29年前的宋七力事件，被稱為世紀大騙案，經過13年訟累，起訴書的証據一一被推翻，最後宋七力和幹部通通判無罪；26年前張素貞（陳進興太太）案，最後殺人的証據不成立，改判9個月的幫助脫逃罪。自己每次都頂著漫罵，而一貫信念就是，起訴必須有明確的證據。謝長廷說，其實自己這次並沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書「証據薄弱」，批評他的人應該証明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合𨗴輯，而不是漫罵他替壞人開脫，「這是莫須有的抹黑」。