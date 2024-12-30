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2024年即將迎來尾聲，美股30日開盤四大指數全跌，包含科技股在內皆呈現回檔趨勢，受到濟州航空空難影響，波音公司股價早盤下挫4%。美股四大指數今日早盤，道瓊工業指數跌約670點或1.56%，那斯達克指數跌347點或近1.67%，標普500指數跌95點或1.61%，費城半導體指數跌123點或2.41%。韓國濟州航空29日發生重大空難事故，造成179人罹難，事發機型為波音737-800系列機種，也讓波音737機種安全性再度遭到質疑，波音股價今日早盤立刻下挫約4%。其餘個股部分，今年以來表現強勁的博通在年尾最後關頭連跌第二天，繼上周五後今日早盤再度下跌約3%，11月以來股價出現大幅躍升的AI夯股，大數據公司Palantir股價也下跌約2%。