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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國前總統卡特逝世，享嵩壽100歲，包含現任總統拜登、總統當選人川普，以及前總統歐巴馬與小布希紛紛盛讚卡特畢生貢獻，各國政要也紛紛做出回應，路透社整理如下：●拜登拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）透過聲明表示：「今天，美國與世界失去一位傑出領袖、政治家與人道主義者。」拜登同時稱讚卡特（Jimmy Carter）是「有原則、有信仰、謙虛的人」，還說對任何尋求有意義生活、美好人生的人來說，卡特是學習的榜樣。●川普川普（Donald Trump）今天在社群媒體表示，卡特擔任總統期間面臨挑戰，正值國家關鍵時刻，他竭盡全力改善所有美國人民的生活，「為此，我們都對他心存感激」。●歐巴馬歐巴馬（Barack Obama）表示，卡特「教會我們所有人如何過一種優雅、尊嚴、正義與服務的生活」。他與夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）「向卡特家族及所有熱愛這位傑出人物並向他學習的人，表達我們的思念與祈禱」。●小布希小布希（George W. Bush）在聲明中表示，卡特卸任後的工作包括建造平價住宅，及透過非營利的卡特中心（Carter Center）投入公共衛生和全球民主，還說卡特「樹立服務榜樣，激勵世世代代的美國人」。●美國副總統賀錦麗賀錦麗（Kamala Harris）表示：「卡特總統受到一種深刻而持久的信念所引導，不論是對上帝、對美國或對全人類都是如此。他提醒我們的國家和世界，正直和憐憫是大有力量的。」●美國前總統柯林頓夫婦柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）提到，卡特擔任喬治亞州參議員及州長時致力於公民權利，擔任總統後「努力保護我們在北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）的天然資源，將保存能源視為國家優先事項，並將巴拿馬運河（Panama Canal）歸還巴拿馬」，卸任後在卡特中心支持誠實選舉、提倡和平、對抗疾病以及促進民主發展，「他為一個更美好、更公平的世界努力不懈」。●中國國家主席習近平習近平向美國總統拜登致唁電，表示「深切哀悼」。中國官媒新華社引述電文報導說，習近平說，卡特前總統是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，「我對他的去世深感痛惜」。●日本首相石破茂石破茂發表談話表示：「卡特不僅在總統任內及生涯中積極推動和平外交，並且獲諾貝爾和平獎等，留下了歷史性的功績。」「卡特不僅進一步強化良好的日美關係，也對國際社會的和平穩定做出巨大貢獻，我再度深表敬意。謹代表日本政府及人民，由衷地祈願他在天之靈安息。」●挪威諾貝爾委員會挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）表示，卡特前總統「數十年來努力不懈」尋找和平方案以解決國際衝突，並且推動民主和人權發展，他為此應該受到讚揚。●教宗方濟各教廷今天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）得知卡特總統逝世後感到非常難過。教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）在一項訊息中說，教宗表示「誠摯哀悼」，同時緬懷卡特「在深厚的基督教信仰激勵下，堅定致力於人與人的和解與和平、捍衛人權以及窮人和有需要者的福祉」。●印度總理莫迪莫迪（Narendra Modi）表示他對卡特逝世深感悲傷，「卡特總統是身懷遠大願景的政治家，為世界和平與和諧努力不懈」。●德國總理蕭茲蕭茲（Olaf Scholz）表示，美國痛失「一位投身民主的鬥士。這個世界失去一位對中東和平及人權努力的偉大調解者」。●英國國王查爾斯三世查爾斯三世（King Charles III）說：「得知前總統卡特逝世，我深感悲傷。他是一名盡心盡力的公僕，畢生致力於促進人權與和平。他的奉獻和謙卑激勵了許多人，我非常懷念他於1977年到訪英國時的情景。」●加拿大總理杜魯道杜魯道（Justin Trudeau）說，卡特留下的資產「包括憐憫、仁慈、同理心以及努力工作。他畢生都在美國和世界各地為人民服務…他總是提供我很體貼和大方的建議」。●法國總統馬克宏馬克宏（Emmanuel Macron）說，卡特畢生一直是最弱勢群體權利的堅定擁護者，而且努力不懈為和平奮鬥，「法國向卡特家人和美國人民給予誠摯哀悼」。●烏克蘭總統澤倫斯基澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，「我們向美國人民及卡特前總統的家人表達誠摯哀悼。他在烏克蘭獨立之前擔任美國總統，但在我們爭取自由過程中，他的心堅定與我們站在一起」。澤倫斯基強調，卡特畢生致力促進世界和平及捍衛人權，「今天，讓我們記住：和平很重要，世界必須團結一致，共同對抗威脅和平價值者」。（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1131230