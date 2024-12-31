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（中央社東京30日綜合外電報導）美國候任總統川普（Donald Trump）預定明年1月20日就職，「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，日本首相石破茂準備最快明年2月訪問華府與川普進行會晤。日經亞洲今天報導，川普預定明年1月20日就任美國總統，東京當局已表達有意於明年2月或更晚的時間會見川普，且正在跟川普陣營進行協調。日本國會預計明年2月進行審議，以通過新年度總預算案。部份人士提議讓石破茂在某個週末或日本連假期間訪問美國。即將二度入主白宮的川普12月15日會見已故日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，之後川普於記者會說道，如果日方願意，他可在就職典禮之前會晤石破茂。關於就職典禮之前兩人會晤，日本政府內部意見呈現分歧。部分人士認為，石破茂與川普提早會面對於建立個人信任至關重要，其他人則覺得，在川普上任前跟他會面難以取得成果。石破茂近日接受日本電視節目訪問說，雙方正私下「協調行程」。石破茂表示：「川普先生正式就任後，適當討論（雙邊議題）才有意義。我不認為儘早這麼做會比較好。」東京當局擔憂美國會對日本輸美產品課徵高額關稅，或讓日方承擔更多駐日美軍的相關費用。日方原本考慮讓石破茂11月出訪南美洲期間在美國停留，但川普的政權交接團隊告訴東京當局，因為美國國內法律，候任總統原則上不會在就職之前會晤外國領導人。（譯者：陳彥鈞）1131231