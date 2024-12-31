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2024年即將畫下句點，然而，在華爾街迎來今年倒數交易日之際，美股週一普遍走低，對投資者而言，看似輝煌的1年似乎以不怎麼愉快的方式結束。而受到濟洲航空179死重大空難影響，美國知名航天航空器製造商-波音公司，當天股價亦收挫逾2%。綜合《CNBC》等外媒報導，美股年底獲利了結氣氛濃厚，投資人在年尾之際，紛紛售出大型科技股以鎖定利潤，「耶誕行情」希望黯淡，部分投資人擔心，市場可能正在失去動力，大型科技股週一再次陷入困境，特斯拉股價下跌3.3%、Meta Platform股價下跌 1.4%，亞馬遜挫近1.1%、微軟下滑1.32%，晶片巨頭輝達則微漲了0.4%。WisdomTree高級經濟學家、賓州大學華頓商學院金融學榮譽教授齊格（Jeremy Siegel）表示：「我真的認為我們明年會暫停一下...來年修正的機率（定義為標普500指數下跌10%）越來越高。」30日收盤，美股道瓊指數下跌418.48點，或0.97%，收42573.73點；那斯達克指數下跌235.25點，或1.19%，收19486.78點；標普500指數下跌63.9點，或1.07%，收5906.94點；費城半導體指數下跌96.46點，或1.88%，收5026.51點。焦點個股方面，在韓國下令對其國內航企、所有的波音737-800飛機（濟州航空179死空難使用的機型），全面進行盤查後，波音股價週一下跌約2.3%。