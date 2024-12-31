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美國第39任總統卡特（Jimmy Carter），當地時間29日下午，在美國喬治亞州普萊恩斯（Plains）的家中逝世，享嵩壽100歲，是美國歷任總統中最長壽的一位。美國紐約證券交易所（NYSE）、那斯達克證券交易所（NASDAQ），週一開市前已為此舉行默哀儀式，它們與芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 都宣布，將於當地時間1月9日休市，以紀念這位曾榮獲諾貝爾和平獎、出色的前總統。根據財經外媒《CNBC》報導，卡特卸任美國總統後，因積極從事維和、人道主義工作而聞名，他的葬禮將於華盛頓特區的國家座堂舉行，現任總統拜登（Joe Biden）也下令將1月9日定為全國哀悼日，並要求聯邦大樓和軍事基地，自卡特逝世當天開始的30天內降半旗。報導聲稱，美股為了哀悼總統逝世而休市，是美國金融市場長久以來的傳統，即使是被視為美國資本市場領先象徵的紐約證交所也不例外，即便它很少在非假日休市。美國上次宣布的全國哀悼日是2018年12月5日，為的是紀念前總統老布希（George H. W. Bush） 辭世。