我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東方衛視幾天前才公布跨年晚會陣容，包含港星向佐。（圖／向佐微博）

▲向佐宣布自己要退出晚會表演，竟引來中國網友開嗆。（圖／向佐微博）

香港影視大亨向華強、陳嵐（向太）的兒子向佐原先要在今（31）日的跨年夜上，登上中國東方衛視表演，怎料官方陣容公布6天後，向佐竟臨時宣布自己無法參加。向佐表示他目前除了因為流感身體不適之外，之前手臂的舊傷也復發，所以才缺席了彩排，並決定退出表演陣容，網友見狀則不買單，留言開嗆向佐：「沒關係的，反正也沒人想看你」。向佐昨日晚間突然在微博發文，公開自己將缺席跨年晚會一事，向佐說：「首先，衷心感謝東方衛視跨年盛典節目組及觀眾朋友們的信任與支持。我非常期待也很珍視這次跨年舞台的演出機會，為此也做了很多準備工作，但由於之前工作中留下的手臂舊患復發，加上最近又得了流感，現在身體抱恙，很遺憾無法及時參與本次彩排及演出。」向佐表示自己取消表演是為了不影響播出效果、辜負大眾期待，向佐也對外道歉：「我要向東方衛視跨年盛典各位工作人員和觀眾朋友們致歉，為大家帶來各種不便，也感謝大家的諒解。最後，預祝本次跨年盛典圓滿成功，也祝大家跨年愉快。我很快會回來的，我們下次再相見！」向佐的貼文曝光後，粉絲也紛紛留言安慰他：「佐哥，保重身體，好好休息，早日康復」、「你好好休息」。但也有網友不滿向佐作風，留言開嗆：「沒關係的，反正也沒人想看你」、「每次就是關鍵時刻掉鍊子，參加就退出，你開始參加幹嘛」、「本來就不該來呀，幸好來不了了」。