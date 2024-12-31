根據《Bleacher Report》記者Eric Pincus報導指出，沙加緬度國王當家後衛De'Aaron Fox有可能在交易截止日前提出交易申請， Pincus也提到國王將會考慮所有的選項，而其中休士頓火箭被視為最有機會的球隊，日前《The Athletic》記者San Amick與Anthony Slater聯合報導指出，Fox拒絕了國王3年1.65億美元的提前續約，加上近期球隊風波不斷，也讓Fox產生離隊的念頭。
火箭目標成為季後賽 有望交易新秀拼現在
Pincus在報導中也提出可能的交易方案，國王拿出Fox、Doug McDermott、Trey Lyles向火箭換回Reed Sheppard、Cam Whitmore、Jeff Green、Jae'Sean Tate、Jock Landale，以及4枚選秀籤，Sheppard雖是今年選秀探花，但火箭今年打出好戰績，也代表今年火箭沒有太多時間練兵，本季目標將以季後賽為主，因此Sheppard的上場時間受到限制，Whitmore也面臨同樣問題，因此Pincus預測火箭會以這兩位年輕新秀作為交易主菜。
湖人、熱火都有誘因 就看包裹夠不夠誠意
除了火箭外，湖人和熱火也可能成為買家，Fox目前的經紀公司為「Klutch Sports」與Lebron James、Anthony Davis同一間，這也成為湖人的有利條件之一，此外熱火球星Bam Adebayo與Fox是大學隊友，若熱火啟動交易Adebayo將會成為熱火的說客，將會成為爭取Fox加盟的有利條件之一。
國王今年開季前透過三方交易，向芝加哥公牛換回DeMar DeRozan，去年國王打入季後賽，今年又網羅DeRozan令不少國王球迷期待球隊能更上一層樓，沒想到開季後球隊戰績不斷下滑，目前拿下13勝19敗在西區排名第12，去年率隊重返季後賽的總教練Mike Brown近期也遭到開除，加上Fox傳聞將提出交易申請，這樣的局面，恐怕是國王球迷意想不到的事。
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Pincus在報導中也提出可能的交易方案，國王拿出Fox、Doug McDermott、Trey Lyles向火箭換回Reed Sheppard、Cam Whitmore、Jeff Green、Jae'Sean Tate、Jock Landale，以及4枚選秀籤，Sheppard雖是今年選秀探花，但火箭今年打出好戰績，也代表今年火箭沒有太多時間練兵，本季目標將以季後賽為主，因此Sheppard的上場時間受到限制，Whitmore也面臨同樣問題，因此Pincus預測火箭會以這兩位年輕新秀作為交易主菜。
湖人、熱火都有誘因 就看包裹夠不夠誠意
除了火箭外，湖人和熱火也可能成為買家，Fox目前的經紀公司為「Klutch Sports」與Lebron James、Anthony Davis同一間，這也成為湖人的有利條件之一，此外熱火球星Bam Adebayo與Fox是大學隊友，若熱火啟動交易Adebayo將會成為熱火的說客，將會成為爭取Fox加盟的有利條件之一。
國王今年開季前透過三方交易，向芝加哥公牛換回DeMar DeRozan，去年國王打入季後賽，今年又網羅DeRozan令不少國王球迷期待球隊能更上一層樓，沒想到開季後球隊戰績不斷下滑，目前拿下13勝19敗在西區排名第12，去年率隊重返季後賽的總教練Mike Brown近期也遭到開除，加上Fox傳聞將提出交易申請，這樣的局面，恐怕是國王球迷意想不到的事。