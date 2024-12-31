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根據《Bleacher Report》記者Eric Pincus報導指出，沙加緬度國王當家後衛De'Aaron Fox有可能在交易截止日前提出交易申請， Pincus也提到國王將會考慮所有的選項，而其中休士頓火箭被視為最有機會的球隊，日前《The Athletic》記者San Amick與Anthony Slater聯合報導指出，Fox拒絕了國王3年1.65億美元的提前續約，加上近期球隊風波不斷，也讓Fox產生離隊的念頭。Pincus在報導中也提出可能的交易方案，，Sheppard雖是今年選秀探花，除了火箭外，湖人和熱火也可能成為買家，，這也成為湖人的有利條件之一，此外國王今年開季前透過三方交易，向芝加哥公牛換回DeMar DeRozan，去年國王打入季後賽，今年又網羅DeRozan令不少國王球迷期待球隊能更上一層樓，沒想到開季後球隊戰績不斷下滑，目前拿下13勝19敗在西區排名第12，去年率隊重返季後賽的總教練Mike Brown近期也遭到開除，加上Fox傳聞將提出交易申請，這樣的局面，恐怕是國王球迷意想不到的事。