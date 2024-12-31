我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院29日深夜更裁7000萬元交保，且須配戴電子腳鐐，民眾黨立委黃國昌在臉書表示，「以辦案為由干預政黨事務、更當庭已近乎脅迫方式要柯文哲不辭職就羈押」。對此，台北地檢署30日晚間駁斥，柯文哲在法院訊問時，自己主動提出辭黨主席一事，檢察官未曾提及。黃國昌及黃珊珊皆在臉書發文怒批檢察官「如果柯主席不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」、「以辦案為由干預政黨事務、更當庭已近乎脅迫方式要柯文哲不辭職就羈押」，北檢佈下不辭職就羈押的局，真正目的是不是逼柯文哲辭掉黨主席。台北地檢署指出，媒體報導某政黨人士批「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「布下不辭職就羈押的局」，均屬不實誤導，嚴重混淆視聽；是柯主動提出辭黨主席，檢察官未表達任何意見。北檢晚間發表聲明嚴正澄清表示，檢察官偵辦柯姓被告等案，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，至於柯姓被告是否辭去黨主席，非檢察官職權所能置喙，也與偵查案件無關。北檢進一步回顧柯文哲在北院接押庭訊問過程，當時法官訊問：「你身為民眾黨黨主席，要處理黨務又會接觸到相關證人，在這種情況下，如何確保你不會有勾串之可能？」，柯文哲當庭陳述：「我表達過很多遍了，必須要辭掉民眾黨黨主席，否則民眾黨無法運作」。法官接續問：「就之前媒體講述你在羈押中後來寫信要辭黨主席，就生效與否能否說明？」，柯文哲說：「我從9月就開始寫，檢察官也不同意，也送不出去，最後還寫報告請法院判決才能出去，但這種事情不是我一個人辭職就好，還要跟大家交接，要給我一些時間處理。」北檢表示，由上足見柯文哲在法院訊問時，自己主動提出辭職黨主席一事，檢察官對其是否辭黨主席，不僅未曾提問，亦無表達任何意見。顯見某政黨人士對此事的說法，嚴重扭曲事實，應予澄清。北檢呼籲，各界評論司法作為，應本於事實，切勿為帶風向而斷章取義、或企圖影響法院形成心證的空間，而屢以揣測之詞傷害司法公信力。