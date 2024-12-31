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▲鄰近台北市政府周邊的萊爾富「北市信彩店」、「信義市府站」跨年夜特別拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援。（圖／記者周淑萍攝）

▲「OPEN!行動購物車2.0」以小型門市型態駐點台北101大樓旁。（圖／官方提供）

▲迎接跨年夜，全家便利商店數百家跨年商圈店舖全力備戰，商圈店舖人力動員增8倍、暖暖包等溫暖型商品備貨量翻倍。（圖／官方提供）

▲OK行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、御田煮物。（圖／官方提供）

雖然今年跨年夜適逢星期二，但隔天元旦為國定假日，預料下班後會湧現人潮。其中，台北最受矚目的跨年活動就是「台北101煙火秀」，為了應戰跨年人潮，鄰近台北市政府的萊爾富北市信彩店，今（31）日上午10點就安排人員拆除大門及冰箱門玻璃，節省與縮短民眾拿取商品時間，萊爾富表示，跨年也已增設10倍人力和備貨量。信義區的全家建鑫店更是一口氣增開9台收銀機；7-ELEVEN 今年則是在信義區出動7個店外販售攤，販售逾百種商品，迎接2025年。萊爾富迎跨年倒數商機，積極全面備戰，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，預計將於鄰近台北市政府周邊的萊爾富「北市信彩店」、「信義市府站」拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，以利節省與縮短民眾選取和排隊等待結帳時間。同步祭出跨年熬夜狂歡必備的提神咖啡、飲品優惠，還有方便攜帶充飢的關東煮、熱狗、茶葉蛋等商品，另外，禦寒保暖、防雨商品，如暖暖包、拖鞋、雨具等一應俱全。萊爾富在信義區周邊的門市約有十多家，每年跨年台北市信義區就會湧進大量的人潮前來觀賞煙火或是看演唱會，周圍的超商門市，成為信義區跨年的一級戰區；而今年跨年夜適逢星期二，隔天元旦為國定假日，民眾可放假一天，加上今年的跨年夜到元旦清晨的低溫不會太低，因此，預估今年出門跨年的人潮將會比往年更為踴躍。企業公關楊芷璐提到，今年人力和備貨量都增加約10倍，預計鄰近信義區周邊商圈的十幾間萊爾富門市，都有望增加平日4成的業績。此外，會拆除鄰近信義區門市內的大門、冰箱門和櫥窗主要是方便民眾進出門市，提高安全性，避免消費者被夾傷，同時方便進行快速結帳。7-ELEVEN觀察消費者跨年需求，每年滾動式調整支援行動，今年在信義計畫區周邊超過10間門市已提升備貨量，預計將出動7個攤位。同時，今年「OPEN!行動購物車1.0」與「OPEN!行動購物車2.0」以小型門市型態駐點新北淡水漁人碼頭與台北101大樓旁，提供逾百款商品。因活動均在戶外居多，隨手便利即可熱飲熱食商品最受歡迎，其中又以CITY 系列、關東煮、熱狗是跨年銷售三冠王。因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，統一超商針對國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市同步加強備戰，如7-ELEVEN清水綻、清境、小瑞士及日月潭水社棧門市等，皆已提早跨年前一週提高備貨量3倍以上，將動員2倍人力支援。預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售倍數成長。全家便利商店預估在台北101、市政府、大巨蛋等一級戰區，將有超過20萬人潮湧入信義區及東區周邊，位於信義區松壽路核心戰區的「全家」建鑫店今年動員超過8倍人力，於店舖增設至9台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務，預估跨年夜來客數對比平常可增加3倍；而位於四四南村的「全家」景聯店、國父紀念館附近的「全家」國父紀念館店，皆設置店外販售攤位，並增加人力設備與備貨量。適逢大巨蛋舉辦張惠妹跨年演唱會，「全家」大巨蛋店亦備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒、暖暖包、酒類等商品。台北101周邊預計吸引超過10萬人潮，全台跨年人流更可達200萬人次，創造超過10億新台幣的市場商機。OKmart全台門市與OKmove瞄準保暖、便利熟食、現煮咖啡與秒殺商機等，行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、御田煮物，並推出「OKCAFE體驗專區」，邀請消費者一起免費喝咖啡，預估業績可較平日成長5倍以上。