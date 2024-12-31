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高鐵延伸屏東路線原規畫「左營案」，行政院長卓榮泰推翻原決定，改成「高雄案」，與立法院長韓國瑜擔任高雄市長時主張一致。國民黨立委陳菁徽批，2019年民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意的展現，等於浪費高雄人民五年多的等待。陳菁徽說，高鐵南延計畫明明可以很明快的決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已經不是第一次，以致於看顏色來辦事。譬如2019年韓國瑜擔任高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意的展現，等於浪費高雄人民五年多的等待。陳菁徽說，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。而當時通過的左營案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，不利於高雄發展。陳菁徽說，如今，高鐵進高雄確定後，後續還將有行政院經濟發展委員會的規劃，要把高雄畫成大南方新矽谷中的亮點，並帶動更多廠商進駐，帶動中小企業發展。期待，經濟發展跟交通建設，這一對翅膀，能夠把高雄帶起來飛的更高更遠！