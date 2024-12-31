我是廣告 請繼續往下閱讀

▲每年的跨年晚會重頭戲，台北101煙火秀絕對是關注焦點，網友熱烈討論觀賞煙火的地點推薦。（圖／台北市觀光傳播局）

▲賈永婕上任101董事長之後第一次跨年，外界都非常期待今年的101煙火秀成果。（圖/賈永婕臉書）

2024最後一天準備迎接新年！今（31）日台北2025跨年晚會也將在台北市政府前廣場舉辦，倒數後的101煙火秀也是重頭戲之一，不少人都會想要目睹其風采，而說到觀賞101煙火的地點，不少人第一時間就會想到象山步道、四四南村等地方，不過就有許多內行人表示，在隱藏的巷弄之中反而不會人潮擠爆，拍起來也非常漂亮！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「已經好幾年沒有去看101煙火了，今年賈永婕上任第一年，也好奇想要去看看會怎麼規劃，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「四四南村不錯啊，只是人很多就是了」、「我都在我家頂樓看就能看到半根101，真的還不錯」、「事實上，除了第一級戰區101周邊的景點以及道路可以看煙火秀之外，也有內行人推薦4大隱藏地點，不僅不會人擠人，也能夠拍出好看又漂亮的101煙火秀，，展現今年台灣團結力量與在地情懷，令人相當期待。由於這也是賈永婕上任101董事長以來，首次主導101跨年煙火秀，讓各界都非常關注成果。《NOWnews》也在此先祝各位讀者新年快樂囉！