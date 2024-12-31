2024最後一天準備迎接新年！今（31）日台北2025跨年晚會也將在台北市政府前廣場舉辦，倒數後的101煙火秀也是重頭戲之一，不少人都會想要目睹其風采，而說到觀賞101煙火的地點，不少人第一時間就會想到象山步道、四四南村等地方，不過就有許多內行人表示，在隱藏的巷弄之中反而不會人潮擠爆，拍起來也非常漂亮！
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「已經好幾年沒有去看101煙火了，今年賈永婕上任第一年，也好奇想要去看看會怎麼規劃，不想要在101底下人擠人，也不想要去象山步道這麼遠，有沒有什麼觀賞101煙火的絕佳景點可以推薦的？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我都去國父紀念館看耶，腹地比較大，疏散也比較快」、「之前去信義路看還蠻不錯，但是人真的超多」、「四四南村不錯啊，只是人很多就是了」、「我都在我家頂樓看就能看到半根101，真的還不錯」、「大推薦松仁路253巷，我家就住在這裡走出去就能看到，住戶都在這裡看」、「巷弄裡面真的不會人擠人又好拍，松仁路的巷子很多都能看到整根101。」
台北101煙火秀隱藏地點招了！4大免費景點公開
事實上，除了第一級戰區101周邊的景點以及道路可以看煙火秀之外，也有內行人推薦4大隱藏地點，不僅不會人擠人，也能夠拍出好看又漂亮的101煙火秀，以下是Google地圖要搜尋的地點名單，今晚有興趣的民眾可以收藏起來，在倒數前就到現場去卡位迎接新年：
📍路易莎象山藝文門市
📍松仁路253巷
📍安和路一段141巷
📍永春崗公園
賈永婕上任101董事長首次跨年！101跨年煙火秀備受期待
今年的台北101跨年煙火秀以突破以往發數來當作最大亮點，除了搭配台灣在地流行音樂外，還特別選用了〈台灣尚勇〉等曲目，展現今年台灣團結力量與在地情懷，令人相當期待。
賈永婕也在社群上表示：「最重要的時刻即將來臨，Taipei 101將全力以赴，期待老天爺賞臉，讓煙火秀圓滿成功」由於這也是賈永婕上任101董事長以來，首次主導101跨年煙火秀，讓各界都非常關注成果。《NOWnews》也在此先祝各位讀者新年快樂囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我都去國父紀念館看耶，腹地比較大，疏散也比較快」、「之前去信義路看還蠻不錯，但是人真的超多」、「四四南村不錯啊，只是人很多就是了」、「我都在我家頂樓看就能看到半根101，真的還不錯」、「大推薦松仁路253巷，我家就住在這裡走出去就能看到，住戶都在這裡看」、「巷弄裡面真的不會人擠人又好拍，松仁路的巷子很多都能看到整根101。」
台北101煙火秀隱藏地點招了！4大免費景點公開
事實上，除了第一級戰區101周邊的景點以及道路可以看煙火秀之外，也有內行人推薦4大隱藏地點，不僅不會人擠人，也能夠拍出好看又漂亮的101煙火秀，以下是Google地圖要搜尋的地點名單，今晚有興趣的民眾可以收藏起來，在倒數前就到現場去卡位迎接新年：
📍路易莎象山藝文門市
📍松仁路253巷
📍安和路一段141巷
📍永春崗公園
賈永婕上任101董事長首次跨年！101跨年煙火秀備受期待
今年的台北101跨年煙火秀以突破以往發數來當作最大亮點，除了搭配台灣在地流行音樂外，還特別選用了〈台灣尚勇〉等曲目，展現今年台灣團結力量與在地情懷，令人相當期待。
賈永婕也在社群上表示：「最重要的時刻即將來臨，Taipei 101將全力以赴，期待老天爺賞臉，讓煙火秀圓滿成功」由於這也是賈永婕上任101董事長以來，首次主導101跨年煙火秀，讓各界都非常關注成果。《NOWnews》也在此先祝各位讀者新年快樂囉！