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日本職棒千葉羅德海洋隊強投佐佐木朗希今年透過入札制度挑戰前往美國職棒大聯盟（MLB）的消息，他的經紀人Joel Wolfe於今（31）日舉行線上記者會透露進度，後者稱目前有20支球隊對自己的客戶有興趣，佐佐木朗希也已經提出自己的要求供這些球隊參考。Wolfe表示：「朗希非常重視一切以公平為基礎，這對於他的決定和球隊來說都很重要。基於他的要求，一些事項已事先確定下來。」他進一步說明：「所有球隊的面談必須在相同的時間內進行（具體為不超過2小時），而且所有會談都必須在我們的辦公室舉行。」有意爭取佐佐木的球隊準備了包含影片及簡報的展示資料，Wolfe透露：「有些影片中會出現一到兩位球員，但參加面談的主要是總經理、副總經理、總教練、投手教練，以及表現管理和訓練團隊成員。」佐佐木朗希目前已赴美與多支球隊進行面談，包括道奇隊、洋基隊、大都會隊、小熊隊、遊騎兵隊以及巨人隊等，面談地點設在沃瑟曼經紀公司的辦公室。他對於球隊的溝通、分析系統、投手培育系統等資訊特別感興趣。此前有傳聞稱陣中擁有日本選手的道奇和教士等隊享有一定優勢，但Wolfe稱佐佐木朗希不在乎此事，稱後者並沒有提到這方面的要求，「過去我曾代理的日本選手，有些人會將這視為問題，但這次完全沒有被提及。」這也意味著大谷翔平或達比修有等前輩若參與招募，恐怕也沒有太大的效果。現年23歲的佐佐木，由於現行規定對25歲以下的選手限制，他僅能簽署小聯盟合約，簽約金則需從球隊的國際簽約金池中支付。因此，即使是資金有限的球隊也有機會競爭。羅德隊於10日宣布佐佐木的入札申請已被受理，談判期間為美國東部時間12月10日上午8點至2025年1月23日下午5點。