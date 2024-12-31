台灣人使用LINE的比率非常高，不管是聯繫親朋好友還是拿來討論工作，LINE都非常有實用性功能，而隨著LINE的功能逐漸變多，有些是真的好用，有些則是相當擾民，像是不少人就認為「群組標注@ALL」的功能非常煩。不過，近日就有網友討論「LINE的表情貼符號是什麼偉大的發明？」貼文引起廣大用戶認同，掀起話題。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「當要用LINE傳訊息時，要如何有禮貌的句點別人？那就是LINE內建的6種訊息表情貼符號，這肯定是最佳解答。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這絕對是最偉大的發明....結束話題時超級好用」、「完全比貼圖還好用，用來句點主管完全不會被罵」、「第四個表情楚楚可憐的樣子，根本主管殺手，超好用的」、「自從有這個之後，已讀別人也變得很有禮貌....」、「真的是超偉大的發明，比傳貼圖還要更有禮貌」、「有時候聊到最後不知道要怎麼結束，就用這個就好。」
LINE公認最偉大功能！表情符號1.2萬人連署加入「怒氣」
事實上，網友提到的這個功能，是LINE官方在2021年時推出的「聊天室表情符號」，用戶只要在LINE的訊息長按某一條訊息，就會跳出6種表情符號，分別有「按讚」、「愛心眼睛」、「眯眼大笑」、「期待懇求」、「哭臉」以及「驚訝」的表情可以選擇，往往聊到不知道該怎麼結尾時，點任一符號就能直接結束話題，也不會面臨已讀不回的尷尬。
而有許多人認為還可以有更多的情緒，像是「大翻白眼」或者是「生氣」的表情符號，有用戶甚至曾經在臉書上發起「要求LINE表情回覆新增怒」的活動，結果吸引超過1.2萬名網友對此有興趣，紛紛表示：「笑死，大家都很想要按怒」、「有些訊息很適合按怒哈哈哈哈」、「希望未來真的有怒的功能。」
不要只會用表情符號、貼圖！LINE內建表情貼改版超Q
而聊天過程不要只會用訊息表情符號以及貼圖，LINE官方在今年底時也針對內建的「表情貼」進行大更新，雖然表情貼的圖樣看起來很像一顆蕃薯，但情緒上更為生動，像是大笑、大哭或者開心的心情都更能充分的展現，看久了其實也蠻可愛。
不過如果還是想用舊版的表情貼的民眾也別擔心，只要打開表情貼那欄位，往下滑到一個「LY Corporation的最新表情貼」選項，點選右邊的顯示更多，原本免費的表情貼下載回來就能使用囉！若還是不知道怎麼用，就直接拿起手機，掃這個QRCode（連結點我），同樣也能下載回LINE初代的表情貼！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這絕對是最偉大的發明....結束話題時超級好用」、「完全比貼圖還好用，用來句點主管完全不會被罵」、「第四個表情楚楚可憐的樣子，根本主管殺手，超好用的」、「自從有這個之後，已讀別人也變得很有禮貌....」、「真的是超偉大的發明，比傳貼圖還要更有禮貌」、「有時候聊到最後不知道要怎麼結束，就用這個就好。」
LINE公認最偉大功能！表情符號1.2萬人連署加入「怒氣」
事實上，網友提到的這個功能，是LINE官方在2021年時推出的「聊天室表情符號」，用戶只要在LINE的訊息長按某一條訊息，就會跳出6種表情符號，分別有「按讚」、「愛心眼睛」、「眯眼大笑」、「期待懇求」、「哭臉」以及「驚訝」的表情可以選擇，往往聊到不知道該怎麼結尾時，點任一符號就能直接結束話題，也不會面臨已讀不回的尷尬。
而有許多人認為還可以有更多的情緒，像是「大翻白眼」或者是「生氣」的表情符號，有用戶甚至曾經在臉書上發起「要求LINE表情回覆新增怒」的活動，結果吸引超過1.2萬名網友對此有興趣，紛紛表示：「笑死，大家都很想要按怒」、「有些訊息很適合按怒哈哈哈哈」、「希望未來真的有怒的功能。」
不要只會用表情符號、貼圖！LINE內建表情貼改版超Q
而聊天過程不要只會用訊息表情符號以及貼圖，LINE官方在今年底時也針對內建的「表情貼」進行大更新，雖然表情貼的圖樣看起來很像一顆蕃薯，但情緒上更為生動，像是大笑、大哭或者開心的心情都更能充分的展現，看久了其實也蠻可愛。
不過如果還是想用舊版的表情貼的民眾也別擔心，只要打開表情貼那欄位，往下滑到一個「LY Corporation的最新表情貼」選項，點選右邊的顯示更多，原本免費的表情貼下載回來就能使用囉！若還是不知道怎麼用，就直接拿起手機，掃這個QRCode（連結點我），同樣也能下載回LINE初代的表情貼！