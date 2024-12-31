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▲網友討論LINE「訊息表情貼」是最偉大的發明，可以在話題結束時，有禮貌的已讀不回。（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲LINE的訊息表情符號功能被用戶公認是「最偉大發明」，不僅好結束話題，也能表達情緒，非常的好用。（圖/LINE提供）

▲LINE今年底大更新內建表情貼，情緒看起來更為生動，如果用戶想要用以前的表情貼，可以下滑至「LY Corporation的最新表情貼」，就能找回以前的免費表情貼。（圖/記者張嘉哲合成）

台灣人使用LINE的比率非常高，不管是聯繫親朋好友還是拿來討論工作，LINE都非常有實用性功能，而隨著LINE的功能逐漸變多，有些是真的好用，有些則是相當擾民，像是不少人就認為「群組標注@ALL」的功能非常煩。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「有時候聊到最後不知道要怎麼結束，就用這個就好。」事實上，網友提到的這個功能，，往往聊到不知道該怎麼結尾時，點任一符號就能直接結束話題，也不會面臨已讀不回的尷尬。而有許多人認為還可以有更多的情緒，，紛紛表示：「笑死，大家都很想要按怒」、「有些訊息很適合按怒哈哈哈哈」、「希望未來真的有怒的功能。」而聊天過程不要只會用訊息表情符號以及貼圖，不過如果還是想用舊版的表情貼的民眾也別擔心，