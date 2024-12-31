我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城、侵占政治獻金，被以4罪起訴，具體求刑28年6月，對此，民眾黨立委黃國昌認為，該案是總統賴清德要消滅台灣民眾黨的陰謀。對此，律師林智群今（31）日拋出多點反擊，質疑黃帶風向，為了自己的政治利益，試圖破壞人民對司法的信任，才是可恥的吧？柯文哲被裁定3000萬元交保後，北檢提抗告成功，台北地院29日重開羈押庭，經過合議庭評議，柯文哲部分，加保4000萬，共7000萬元交保，需戴電子腳鐐；黃國昌事後批評，該案是賴清德要消滅台灣民眾黨的陰謀，「要押柯文哲押到他出不來」，直言「我們絕對不會屈服」。對此，林智群批評，黃國昌帶風向，把司法案件包裝成政治鬥爭，為了自己的政治利益，試圖破壞人民對司法的信任，才是可恥的吧？林智群拋出多點質疑，京華城案是國民黨市議員鍾小平告的，與賴清德什麼事情？柯文哲跟威京集團沈慶京私會17次，還一起去陶朱隱園唱歌，也是賴清德逼的？林智群直言，柯文哲收了基隆市長謝國樑200萬元，私吞沒交給民眾黨入帳，也是賴清德指示的？柯文哲踩飛輪收300萬元，也是賴清德逼他做的？木可公司是柯文哲奉賴清德指示成立的嗎？