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32歲重砲Joc Pederson日前以2年3700萬美元轉戰遊騎兵，近日受訪時被問到新東家同區勁敵太空人，近8年拿7次分區冠軍的看法時，直言：「他們統治美聯西區的時代已經結束了！」Pederson生涯兩度在世界大賽迎戰太空人，第一次為2017年，他當時還待在道奇，最終道奇遭到太空人擊敗，第二次則是2021年，他代表勇士在大聯盟決賽舞台面對太空人，最終復仇成功。「我多次在世界大賽與太空人交手，他們擁有過一些成就，但一切都要結束了。」Pederson表示，「該是時候由遊騎兵接管美聯西區了。」儘管Pederson有過在世界大賽擊敗太空人經驗，但一項鐵錚錚的事實，就是太空人近年不論陣容如何變動，總能統治美聯西區，尤其上季面臨開季前36戰吞24敗劣勢下，最終上演大逆襲，於9月超車領先一整年的水手，最終拿到近8年第7個分區冠軍頭銜。反觀遊騎兵，雖然2023年成功拿下世界冠軍，但他們在例行賽最後一天輸給太空人，依舊無緣分區冠軍，距離遊騎兵上一次於分區封王，已經得追溯到2016年。「我認為球團做了很多正確決定，讓遊騎兵有機會問鼎美聯西區。」Pederson稱讚球團作為，並表示他到來就是為了終結太空人於分區的宰制。「我跟CY（Chris Young，遊騎兵總管）說，我們會打進季後賽，就讓總教練（Bruce）Bochy做他自己，Bochy可以重演季後賽的神調度，你還找來（Corey）Seager並讓他有發揮空間，接下來你知道的，我們會拿到更多座冠軍。」Pederson上季為響尾蛇出戰132場，貢獻打擊率2成75、23轟與64分打點，標準化攻擊指數（OPS+）是聯盟頂尖水準的153。