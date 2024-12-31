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▲朴成焄（又譯：朴成勳）演什麼像什麼，《黑暗榮耀》、《淚之女王》、《魷魚遊戲2》都是他的人生代表作。（圖／Netflix）

Netflix熱門影集《魷魚遊戲 2》（Squid Game 2）上線後火速攻佔全球93個國家的收視率第一名，其中由朴成焄飾演跨性別角色「賢珠」受到關注，劇中討論泰國的對話也讓泰國人相當自豪，直呼：「我們就是這麼棒的國家！」綜合泰國媒體報導，朴成焄飾演一名特種兵中士出身的跨性別女性「趙賢珠 #120」，坦露參加遊戲的動機，是為了籌措在泰國完成性別轉換手術的費用。他說：「我的夢想是能在泰國生活，再參加一局遊戲，贏得獎金後便可完成手術。」這段情節讓泰國社會對《魷魚遊戲 2》有更多輿論，當地媒體指出劇情中提到泰國是一個平等、接納LGBTQ+ 群體的國家，正反映出泰國在性別多樣性議題上的開放態度。尤其劇中角色還提到「泰國有很多很漂亮的跨性別者」，安慰劇中受到他人異樣眼光看待的賢珠。由於提及泰國，這段內容在泰國論壇掀起討論，泰國媒體也強調這不僅凸顯了泰國對多元文化的友善，更藉由《魷魚遊戲 2》的高人氣傳遞出包容的社會價值。今年泰國的LGBTQ族群權益更大躍進，泰國成為東南亞第一個、亞洲第三個承認同性伴侶關係的國家，目前亞洲僅有台灣、尼泊爾和泰國。 《婚姻平等法》對泰國民商法典關於配偶的條文做了重大修訂，特別是將「男女」和「夫妻」分別改為「個人」和「婚姻夥伴」。