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民眾黨主席柯文哲上週首度交保時，是由立院黨團總召黃國昌的妻子高翔擔任具保人，親送3000萬元現金。而本週二度交保時新增的4000萬元保金，則是柯妻陳佩琪赴第一銀行解定存領出，遭外界質疑為何首次交保金要用借的。黃國昌今（31）日說明整個過程，強調首次的交保金他自己並沒有出錢，是由一群好友群策群力；至於為何陳佩琪當時不去領錢，是因為北院還沒說明柯文哲能否跟妻子接觸。柯文哲昨二度交保，陳佩琪一早赴銀行解除定存，成功領錢救夫，但遭外界質疑為何首次交保的3000萬元保釋金要跟黃國昌借？黃國昌夫妻財產申報現金只有153萬元，為何出得起保釋金？對此，黃國昌今在黨團記者會中解釋，他先前就說過，「我做事是有計劃的，要調錢、借錢這件事情，我週三就開始進行，那時我們還不知道多少錢。」黃國昌強調，那3000萬元是一群好朋友群策群力，自己並沒有出一分錢。至於陳佩琪昨天既然能湊齊4000萬元，為何首次交保金要用借的？黃國昌則嘆道，大家是以現在的時間點回看，會覺得為何不這樣、那樣。但當時柯文哲獲裁定交保的時候已經深夜，等到出來都是凌晨3點多，那個時間點，北院根本沒有說明柯文哲能不能跟被列為證人的陳佩琪接觸，「這樣的情況下，為了確保佩琪醫師不會對主席出來造成任何影響，我們選了一個最沒有爭議的方法。」黃也感嘆，外界「出一張嘴比較容易」，但還是應該把當時的客觀狀況搞清楚。