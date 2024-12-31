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民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城、侵占政治獻金，被以4罪起訴，具體求刑28年6月。對此，政治評論者吳靜怡今（31）日表示，京華城不是柯文哲涉及圖利貪污的起始點，真正的前戲是魚果市場，「2025年的柯文哲依然北檢中進中出，精彩可期」。台北地方法院審理京華城等案，原裁定柯文哲3000萬元交保，案經發回，改裁定7000萬元交保並電子監控，不過，台北地檢署不服，預計再對其提出抗告。對此，吳靜怡表示，京華城不是柯文哲涉及圖利貪污的起始點，檢方埋了伏筆，真正的前戲是魚果市場，兩岸雙城論壇後2018年柯文哲透過演講、威京集團主席沈慶京送上字畫，直接跳過黃珊珊議員就能直接聯繫，2019年開始，柯、沈開始佈局魚果市場，魚果市場到南港轉運站，2025年的柯文哲依然北檢中進中出，精彩可期。吳靜怡提到，柯競總財務長李文宗只是柯文哲刻意培植的中介和操盤手，從市府顧問到木可公關董事長到競選總部財務，而貼身祕書許芷瑜也是柯文哲貼身與關鍵人物見面涉及金錢往來的車手，甚至陳智菡、許甫都是聽命行事消化各種預算的文宣人員，周榆修從月領基金會12萬到競總再領月薪，多人配合環環相扣包庇，無論是柯文哲舉辦演唱會的套利到設計公司配合開發票匯款等，整個架構牽扯到的當然不只李文宗更有黃珊珊，整體操盤最高的首領就是柯文哲。吳靜怡提到，看了891頁的起訴書，只能奉勸民眾黨，柯文哲後續肯定一案接一案，如果繼續大喊司法不公、政治迫害，恐怕柯文哲不信任度不只突破七成，民眾黨最後只能連坐罰，一群人去旁邊玩沙。吳靜怡透露，現在民眾黨有人拿著「黃珊珊」子弟兵名號佈局「中央委員、中評委」的選舉，只能說，怎麼有把握黃珊珊不是另案被告？若民眾黨繼續要發展，真的要用腦袋去佈局，柯文哲為什麼希望是立委黃國昌幫忙協助黨務，而蔡壁如去過兩次北檢還能這麼有底氣呢？「民眾黨黨內再不革新，不能怪黃國昌不想接黨主席了，整個社會即將淘汰他！」