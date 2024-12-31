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台中市政府因應萊豬進口來台，制定2個自治條例抗衡中央，遭行政院函告規定無效，最高行政法院昨天宣判《台中市學校午餐自治條例》勝訴。台中市長盧秀燕今早在市政會議中，感謝最高行政法院伸張正義，讓行政救濟工作得以逆轉勝，未來將加強稽查能量，確保校園師生都吃得健康、吃得安全。中央政府自2021年元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精的一種，簡稱萊劑）的美國豬肉進口，行政院宣布相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出規定，原訂者函告無效。自此開啟「地方對抗中央」的萊豬爭議，其中台中市政府與行政院進行行政訴訟，4年後最高行政法院仍認定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，台中市政府不適格敗訴、《台中市學校午餐自治條例》則因未抵觸中央法令，台中市政府勝訴，2案均定讞。盧秀燕今（31）日在市政會議中，公開感謝最高行政法院讓台中市政府的訴願、行政救濟工作得以逆轉勝。她表示中央政府開放萊豬進口，台中市政府為維護師生食安，要求萊豬禁入校園，沒想到中央不以為然，認為抵觸中央法令，要求撤銷中市府的規定，但為了捍衛校園食安、維護學童健康，市府沒有妥協的餘地。盧秀燕說，市府行政救濟一審判決敗訴，但最高行政法院非常認同台中市政府的做法，認為不管從情理法、從維護校園食安、孩童的健康，市府做法是應該的。她要再次感謝最高行政法院伸張正義、維護校園的食安，也要再次告訴全國民眾和台中所有市民家人，市府捍衛食安絕不妥協，尤其是校園的食安，未來會加強稽查能量，確保師生都吃得健康、吃得安全。