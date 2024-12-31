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民眾黨主席柯文哲上週被檢方以涉貪等罪起訴求刑28年半，不過，總統府資政謝長廷評論，起訴書中柯文哲的貪污證據薄弱，慘遭綠營支持者出征，更有人質疑他是為了想當大法官才公開挺柯。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（31）日強調，對於這種政治上的揣測「大可不必」。他表示，謝長廷本於法律人風骨仗義直言，綠營側翼馬上「潑屎潑糞」，對謝長廷不公平。謝長廷日前發文表示，「任何人把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感」，但就法律上的犯罪要件而言，「收賄的證據確實薄弱了一點」。後來因為被大批網友出征，謝長廷昨又再度發文，強調他並沒有替柯文哲辯護，「我只是說起訴書『証據薄弱』，批評我的人應該証明『證據不薄弱或證據很堅強』才符合𨗴輯。民眾黨立院黨團總召黃國昌今在黨團記者中回應時事時，也被問到外界懷疑謝長廷這番言論是為了爭取大法官職位？黃國昌則回應：「這種政治上面的揣測，我送大家四個字：『大可不必』。」他認為，謝長廷是綠營資深大佬，且是真正當過律師，「不是自稱」。日本京都大學法學碩士、真正幹過律師的謝長廷都看不下去，他本於法律人風骨仗義直言，竟然馬上被潑屎潑糞，對謝長廷非常不公平。