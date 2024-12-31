為了歡慶2025的到來，Apple TV+向全球觀眾獻上新年賀禮，於2025年1月3日至5日，將開放全球用戶免費使用Apple TV+上完整內容，只需使用 Apple ID登入，即可觀看Apple TV+上的原創影集《末日地堡》第二季、《誠實診療室》第二季等。
Apple TV+上有許多原創作品，可以在過年期間與挑幾部好作品與家人一同欣賞，熱門作品包含原創影集《末日地堡》第二季、《誠實診療室》第二季和《不良姊妹》第二季，以及引人入勝的懸疑鉅作《無罪的罪人》。不僅如此，平台上還有金球獎提名作品《外放特務組》、《免責聲明》，及獲獎作品《晨間直播秀》、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》。
此外，Apple TV+也有好評如潮的科幻影集《人生複本》、《太空使命》和《基地》，以及適合闔家觀賞的電影《飛月情海》、《全家逃走中》，最後還有充滿動作場面的熱門電影《惡狼特工》、《鬧事之徒》。
Apple TV+可在 100 多個國家及地區的應用程式Apple TV，透過iPhone、iPad、Mac、特定的 Samsung、LG等其他智慧電視，以及在Apple TV+網站收看，訂閱費每月新台幣250元，並額外附贈7天試用。在限定期間內，購買並啟用新的 Apple 裝置且符合資格的觀眾可免費收看三個月的Apple TV+。
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此外，Apple TV+也有好評如潮的科幻影集《人生複本》、《太空使命》和《基地》，以及適合闔家觀賞的電影《飛月情海》、《全家逃走中》，最後還有充滿動作場面的熱門電影《惡狼特工》、《鬧事之徒》。
Apple TV+可在 100 多個國家及地區的應用程式Apple TV，透過iPhone、iPad、Mac、特定的 Samsung、LG等其他智慧電視，以及在Apple TV+網站收看，訂閱費每月新台幣250元，並額外附贈7天試用。在限定期間內，購買並啟用新的 Apple 裝置且符合資格的觀眾可免費收看三個月的Apple TV+。