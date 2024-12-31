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民眾黨主席柯文哲起訴後獲交保，立委黃國昌今（31）日解釋，陳佩琪之所以沒有領錢付首次交保金3000萬元，是因為當時還不知道柯文哲能否接觸證人陳佩琪。不過，台北市議員林延鳳則質疑：「陳佩琪去銀行領錢，接觸的是行員，不是柯文哲！」民進黨台北市議員林延鳳指出，陳佩琪在柯文哲二度交保時能夠到銀行解除定存領錢，代表柯家自己就有現金跟能力負擔所有交保金。黃國昌幫忙籌措的3000萬元，「不知道是黃國昌自作多情，還是如同外界質疑的，黃國昌跟柯文哲私下有了什麼協議或者交易，對於黨主席的位置有所野望。」林延鳳表示，黃國昌說陳佩琪原先沒有去領錢付保金，是因為北院沒說明柯文哲能否接觸證人陳佩琪，但是，「陳佩琪去銀行領錢，接觸的是行員，不是柯文哲！」倘若黃國昌真如外界質疑有接黨主席之意，「可見黃國昌用3000萬來換他對柯文哲表忠誠，以及換一個黨主席的位置是非常的划算。」