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▲今日凌晨有粉絲分享搶到張惠妹跨年演唱會門票。（圖／翻攝自臉書）

▲張惠妹大巨蛋演唱會還出動巨型熱氣球，超級浮誇。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹演唱會舞台效果超震撼，今晚倒數前後共15分鐘畫面將於MyVideo直播。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹一連多日在台北大巨蛋開唱，今晚更要陪歌迷一起倒數跨年，今（31）日凌晨就有粉絲狂刷拓元售票系統，想不到竟意外發現釋票空檔，幸運搶到2張3880元的門票。除此之外，張惠妹今晚的跨年倒數，也將在MyVideo平台獨家直播15分鐘，陪所有觀眾一起跨年。有網友昨日在臉書社團分享自己半夜搶到張惠妹大巨蛋演唱會門票的好消息，場次就是今晚的跨年場，他購買了2張3880元的門票，並附上截圖激勵其他歌迷，「真的有刷有機會，拓元開開關關，就死死盯著！」好消息曝光後也讓不少粉絲重燃希望，盼能在阿妹開唱前搶到門票。沒搶到票或是不在台灣的粉絲也別灰心，線上平台MyVideo也提供獨家直播，，讓歌迷可以跟妹神一起同步倒數，迎接2025年。張惠妹這次大巨蛋演唱會也是誠意滿滿，一連5場每場都帶來30首以上的金曲，嘉賓除了子弟兵持修外，混血男神鳳小岳也驚喜現身，讓現場氣氛超嗨。張惠妹還打造巨型熱氣球，讓她可以「離開地面」和看台區的歌迷拉近距離。據了解，阿妹共花費近5億台幣在打造這場演唱會，超高規格勢必不會讓粉絲失望。📍公車搭乘忠孝幹線、202、232快速公車、299、600、台北市觀光巴士紅線、212夜間公車、919至「捷運國父紀念館站(忠孝)」站下車，步行1分鐘即可抵達演唱會現場。📍捷運搭台北捷運板南線（藍線）至「國父紀念館」站下車，從5號出口出站也可步行抵達演唱會現場。張惠妹12月31日跨年場由於碰到台北市跨年晚會，因此需要額外注意，；為配合市府散場分流，北捷日前也公布好康，，光復南路（忠孝東路至市民大道）東側也可搭乘免費接駁公車，接往捷運綠線的南京三民站，因此同樣建議粉絲搭乘大眾運輸交通工具。